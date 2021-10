VIDEO/ Attacco alla Cgil, il segretario provinciale Fiordellisi: “Abbiamo sempre tutelato i lavoratori”

Renato Spiniello – “L’attacco squadrista e fascista di sabato mi ha fatto male e non poteva restare senza risposta, per questo Avellino e altre sedi continuano a essere aperte in quanto luogo di democrazia, trasparenza e aiuto a cittadini lavoratori e pensionati”.

Così il segretario provinciale della Cgil Franco Fiordellisi.

In vista della manifestazione di sabato a piazza San Giovanni a Roma, organizzata insieme a Cisl e Uil, il sindacalista lancia un appello alla partecipazione a tutte le forze e associazioni democratiche. E sul green pass precisa: “Come Cgil siamo per la vaccinazione obbligatoria, altrimenti chiediamo tamponi gratis perché il lavoro non si paga. Abbiamo sempre tutelato i lavoratori durante l’intero periodo pandemico”.