VIDEO/ Asl, Ferrante apre il nuovo corso: “512 unità da coprire nel Piano di Fabbisogno”

“Il malato sarà sempre al centro del nostro agire e viene prima di ogni cosa”. All’Asl di Avellino, dopo i sei anni di gestione targata Maria Morgante, si apre il nuovo corso con Mario Nicola Vittorio Ferrante, direttore generale dell’azienda di Via Degli Imbimbo per i prossimi tre anni.

Per Ferrante, reduce dalle esperienze all’azienda ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e al San Pio di Benevento, si tratta di un ritorno visto che già in precedenza ha guidato l’Asl irpina. Al suo fianco ci saranno il direttore sanitario Maria Concetta Conte e il direttore amministrativo Laura Coppola.

Idee chiare per il futuro: “Nel piano per il fabbisogno abbiamo avuto autorizzate 512 unità. Bisogna lavorare per reclutare medici per gli ospedali, infermieri e poi naturalmente dobbiamo riempire di contenuti tutta una serie di attività”.