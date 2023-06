VIDEO/ Arresti Verona, Gubitosa: “Cinque delinquenti non infanghino il nome della Polizia”

“Cinque delinquenti non possono e non devono infangare il nome di un corpo, come quello della Polizia di Stato, composto da donne e uomini che ogni giorno lavorano con sacrificio per la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma l’onorevole Michele Gubitosa, intervenuto ieri in collegamento durante la trasmissione “Zona Bianca” ondata in onda in diretta su Rete4.

Il deputato della città dunque si schiera dalla parte del corpo di Polizia raccogliendo l’applauso spontaneo del pubblico in studio. Martedì cinque poliziotti in servizio alla Questura di Verona erano stati messi agli arresti domiciliari in quanto accusati di atti di violenza e torture commesse nei confronti di persone che avevano fermato legittimamente e che erano in custodia.