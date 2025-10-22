VIDEO/ Campania Giovani, parte la campagna elettorale di Anna Ansalone (M5s)

Parte da Grottolella la campagna elettorale di Anna Ansalone, candidata nel listino irpino del Movimento 5 Stelle alle Regionali in Campania del 23 e 24 novembre. L’attuale consigliera di maggioranza del Comune di Montoro ha fatto tappa nel piccolo borgo alle porte di Avellino insieme all’ex assessora Maura Sarno per affrontare i temi centrali della sua campagna.

«Ho chiamato la mia campagna elettorale Campania Giovani – spiega Ansalone –. L’obiettivo mio e del M5S è dare maggiore attenzione alle problematiche dei sindaci irpini e dei cittadini delle aree interne. Riparto dalla mia bellissima e verde Irpinia per portare all’attenzione regionale le tematiche ambientali e quelle legate all’acqua, difendendo la sua gestione pubblica. L’Irpinia, purtroppo, è tra le maglie nere per l’inquinamento: alcuni magistrati si sono meravigliati nel dover applicare anche qui il modello Terra dei Fuochi. È necessario – continua – rivedere le reti idriche e ammodernare il nostro sistema idrico».

Tra le priorità indicate dalla candidata pentastellata anche il sostegno ai piccoli commercianti e il miglioramento del trasporto su gomma: «Ci sono comuni dove occorre incentivarlo per garantire la mobilità fra le aree. Inoltre – aggiunge – è fondamentale l’elettrificazione della linea ferroviaria per collegare Avellino e l’Irpinia con Napoli, Benevento e, perché no, anche con Roma. Roberto Fico ha bisogno di un parterre di amministratori che porti l’Irpinia all’interno del Consiglio regionale», conclude Anna Ansalone.