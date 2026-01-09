VIDEO/ Anche gli alunni del “Convitto” a scuola a piedi con Legambiente

È stato presentato questa mattina, al Convitto Nazionale “Colletta” di Avellino, il progetto Piedibus, un’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile e all’educazione ambientale dei più piccoli. Grazie alla collaborazione tra Legambiente e il Comune di Avellino, gli alunni partecipanti raggiungeranno la scuola a piedi, accompagnati dai volontari dell’associazione ambientalista lungo percorsi sicuri e prestabiliti. Al momento il progetto interessa due scuole cittadine e coinvolge complessivamente una cinquantina di alunni, ma l’obiettivo è quello di ampliare progressivamente la partecipazione, rendendo il Piedibus una buona pratica strutturata e diffusa sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Attilio Lieto, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa, e dal vicepresidente di Legambiente Avellino, Antonio Dello Iaco, che ha ricordato come il progetto sia già stato sperimentato con successo presso l’istituto “Regina Margherita”.

«È un progetto importante per insegnare le regole della mobilità sostenibile ai più piccoli», ha commentato Dello Iaco, evidenziando come camminare insieme verso la scuola rappresenti non solo una scelta ecologica, ma anche un momento di socialità e di crescita civile. Sulla stessa linea il dirigente Lieto, che ha auspicato una diffusione sempre più ampia dell’iniziativa: «È un progetto che può diffondersi a macchia d’olio – ha affermato – e che, a regime, sarebbe una buona soluzione per migliorare la qualità della vita, ridurre il traffico e rendere i ragazzi più consapevoli».