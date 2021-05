VIDEO/ “Altro che vittoria del vero Pd, abbiamo solo lacerato ulteriormente il Partito Democratico e il Centrosinistra”: Asi, tutto il rammarico di Vignola

Renato Spiniello – “Altro che vittoria del vero Pd, abbiamo solo lacerato ulteriormente il Partito Democratico e il Centrosinistra”.

Michele Vignola, sindaco di Solofra e coordinatore provinciale di AreaDem, convoca la stampa a via Tagliamento per fare il punto sulle vicende che hanno portato il suo omologo di San Martino Valle Caudina alla presidenza dell’Asi. La prima risposta è per il consigliere regionale eletto tra le fila dem Maurizio Petracca, anche se la fascia tricolore rassicura su Congresso e schieramenti regionali.

“Quanto accaduto – sottolinea – ci impone tuttavia una riflessione: d’ora in poi terremo un atteggiamento critico anche se non in senso negativo. All’Asi – ricorda – siamo tutti di Centrosinistra, non c’era dunque bisogno di fare una conta, bastava esprimere delle candidature unitarie”.