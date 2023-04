VIDEO/ All’Eliseo la mostra di Banksy. Festa: “Questa la vera street-art”

All’ Eliseo sbarca la street art internazionale. Inaugurata la mostra “Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition”. Da oggi e fino al prossimo 4 giugno, la struttura di via Roma ospiterà oltre 70 opere, provenienti da collezioni private italiane e dagli stessi artisti, in un’alternanza di lavori su tela, legno, carta, serigrafie firmate, poster e memorabilia selezionati dopo oltre due anni di ricerca.

Un percorso espositivo di indiscusso rilievo, reso più fruibile e godibile attraverso le audioguide gratuite scaricabili tramite un apposito Qr Code. Dopo il grande successo della mostra su Andy Warhol, che ha fatto registrare oltre 7500 visitatori, anche da fuori regione, il Comune porta all’Eliseo i massimi interpreti del moderno movimento artistico internazionale.