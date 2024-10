VIDEO/ Al via la parata per il Columbus Day: a New York presenti le maschere campane

E’ partita poco fa, lungo le vie dello shopping del centro di Manhattan, a New York, la parata per il Colombus Day, una sfilata di dimensioni importanti, con circa 35-40.000 persone a costituire il serpente festante, che vede la presenza di gruppi, bande sonore, carri allegorici, corpi militari, il tutto a tinte Italiane ed in memoria celebrativa di Cristoforo Colombo e degli eventi storici.

Per l’80° Columbus Day, sulla quinta strada di New York, sono presenti 16 Regioni Italiane, tra cui la Delegazione della Campania con il Referente Regionale, Roberto D’Agnese, che hanno portato con orgoglio le radici e le tradizioni con la Zeza di Mercogliano, il Caporaballo e il Pezzaro di Montemarano e la Maschera di Pulcinella di Acerra.

Un evento organizzato dal Ministero degli Esteri, che grazie al Centro di Coordinamento Maschere Italiane, con a capo il presidente Valerio Corradi, ha avuto modo di concretizzarsi.

“E’ un’emozione grande, quella che stiamo vivendo in questo momento – afferma Roberto D’Agnese, Referente Regionale – Siamo qui, per rappresentare l’Italia, quella delle tradizioni popolari legate al Carnevale. L’ennesima importante operazione che, ancora una volta, spero possa svegliare le coscienze e far capire quanto sia importante puntare su questo argomento, sia come istituzione, che come investimento privato” – conclude D’Agnese.