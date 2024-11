VIDEO/ Agricoltura, De Luca: “Qui qualità inattaccabili, ma serve incrementare i redditi”

“Valorizzare la qualità e incrementare i redditi agricoli.” Questi gli obiettivi espressi dal Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, che per la seconda volta in pochi giorni è tornato in città per partecipare all’evento di chiusura degli Stati Generali dell’Agricoltura, manifestazione fortemente voluta dal consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Sembrava che l’agricoltura fosse destinata a scomparire – ha raccontato il governatore campano nel suo intervento – invece, negli ultimi dieci anni, stiamo assistendo a un vero e proprio ritorno all’agricoltura, soprattutto da parte delle giovani generazioni.”

Ad aprire i lavori di questa giornata conclusiva, svoltasi presso l’Auditorium del Polo Giovani in via Morelli e Silvati, è stato il Presidente della Commissione Agricoltura e promotore dell’iniziativa, Maurizio Petracca. L’incontro, aperto a imprese, associazioni e istituzioni, ha rappresentato un’occasione importante di confronto e crescita per il settore agricolo.