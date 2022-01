VIDEO/ A Monteforte la differenziata diventa notturna, il sindaco Giordano: “Meno traffico e più decoro urbano”

A partire dal 31 gennaio la raccolta differenziata a Monteforte Irpino si svolgerà in notturna: “Una piccola rivoluzione per il nostro comune che ci consentirà di migliorare il decoro urbano e agevolare il traffico cittadino”, spiega il primo cittadino Costantino Giordano.

Il servizio è stato predisposto dal Quinto settore dell’ufficio tecnico del comune di Monteforte e prevede la raccolta da parte di IrpiniAmbiente, a partire da mezzanotte e fino alle sette del mattino.

“Voglio ringraziare l’Ufficio tecnico e il geometra del settore ambiente, Massimo Sabatino per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi – spiega l’assessore delegato Martino Santulli – e colgo l’occasione per sensibilizzare tutti i montefortesi al rispetto degli orari e dei giorni di conferimento, solo così potremmo continuare a mantenere pulita la nostra amata cittadina, mantenendo stabile l’ottima percentuale di differenziata che oggi si attesta intorno al 74%”.