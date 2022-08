VIDEO/ “A disposizione del M5s, Conte unico leader credibile”: Gubitosa pronto al voto

“A disposizione del Movimento 5 Stelle, pronti per questa nuova campagna elettorale: partiremo dal SuperBonus, che solo in Irpinia ha creato investimenti per 700 milioni di euro, dal Reddito di Cittadinanza e dagli altri punti consegnati a Mario Draghi”.

Michele Gubitosa, deputato pentastellato uscente, si prepara al voto del 25 settembre. E’ proprio quello del Vicepresidente nazionale del Movimento il nome forte in Irpinia per i 5 Stelle. “Giuseppe Conte – scandisce Gubitosa – è l’unico Presidente del Consiglio credibile. Dalle altre parti solo ammucchiate che si reggono sull’obiettivo di occupare qualche poltrona in più in Parlamento”.