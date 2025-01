VIDEO/ 5 milioni per ampliare il Pronto Soccorso, De Luca: “Ma mancano i medici, il governo intervenga”

In anticipo rispetto al cronoprogramma, come ormai consuetudine nelle sue visite in Irpinia, il governatore campano Vincenzo De Luca, accompagnato dal manager Renato Pizzuti e dalla sindaca Laura Nargi, ha inaugurato i nuovi spazi della Città Ospedaliera: dalla sala operatoria ibrida al nuovo reparto dell’Unità Operativa di Neonatologia e Tin, fino all’atteso avvio dei lavori per l’ampliamento del Pronto Soccorso.

“Dopo Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi e Solofra, siamo ad Avellino per un investimento di 10 milioni di euro per il potenziamento del Pronto Soccorso, per il nuovo reparto di Neonatologia e per l’inaugurazione della sala operatoria ibrida con tecnologia all’avanguardia, la più avanzata che c’è in Campania”, spiega soddisfatto De Luca. Il Presidente della Giunta regionale plaude anche al lavoro del direttore generale Renato Pizzuti, che lascerà la guida del nosocomio di Contrada Amoretta. “Un manager capace, per esperienze e competenze, che si assume anche le responsabilità – lo definisce De Luca -. È un patrimonio che andrebbe preservato, ma in Italia le regole burocratiche non lo consentono”.

Sulla situazione nei Pronto Soccorso, il governatore si rivolge al Governo nazionale: “Servono decisioni che stiamo aspettando da tempo, perché nei Pronto Soccorso non ci sono medici e si fa fatica anche a organizzare i turni. Quando facciamo i concorsi, i medici non partecipano. Bisogna raddoppiare gli stipendi perché è un lavoro stressante e mettere subito a lavoro i neolaureati affiancandoli ai primari. È demenziale dover chiamare medici cubani o pakistani”, conclude De Luca.