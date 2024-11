VIDEO/ 4 Novembre, incidenti stradali ed emergenza idrica: il punto del Prefetto

Primo 4 novembre ad Avellino per il Prefetto Rossana Riflesso. La cerimonia per la Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, svoltasi in via Matteotti, ha visto una partecipazione particolarmente attiva, soprattutto da parte delle scolaresche. Come ha sottolineato la rappresentante territoriale del Governo: “queste cerimonie sono rivolte principalmente agli studenti. Richiamano la memoria di eventi e situazioni storiche e pongono l’attenzione sui temi dell’unità nazionale”.

Il Prefetto ha poi richiamato l’attenzione sugli incidenti stradali, in particolare alla luce dell’ultimo sinistro che è costato la vita a un novantenne originario di Pietrastornina. “A breve partiremo con delle iniziative di prevenzione, formazione e informazione”, ha chiarito Riflesso. “L’idea che ho è rivolta principalmente ai giovani degli ultimi anni di liceo, con una parte teorica e una pratica. Ma non è solo un problema dei giovani” ha continuato.

Infine un accenno all’emergenza idrica che continua a colpire la provincia irpina: “Il tavolo della Prefettura è a disposizione e credo che la prossima settimana sia previsto un ulteriore incontro. Ovviamente, non è una competenza di Palazzo di Governo, ma mi auguro che ci sia un piano per risolvere la questione. È evidente che bisognerebbe intervenire dall’inizio, ossia con il rifacimento delle condutture idriche. Spero, insomma, che ci siano novità concrete a riguardo.”