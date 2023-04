VIDEO/ 171 anni dalla Fondazione della Polizia di Stato, il Questore: “Guardia alta su furti e violenza giovanile”

L’ultima cerimonia per l’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato da Questore di Avellino è stata l’occasione per Maurizio Terrazzi di ringraziare i suoi collaboratori e tutti i cittadini irpini che a suo dire gli hanno consentito di vivere “un’esperienza umana e professionale unica”. A fine mese, e dopo tre anni intensi, Terrazzi lascerà gli uffici di via Palatucci.

Intanto la cerimonia, svoltasi nell’auditorium del Conservatorio “Cimarosa” al termine di 12 mesi di grande lavoro per gli uomini in divisa. La guerra, l’emergenza ucraina, la crescente aggressività registrata negli ultimi tempi in orari notturni da parte di cittadini sempre più giovani e la lotta ai reati predatori, in calo nell’ultimo mese. “Noi, insieme alle agenzie educative, possiamo dare il nostro contributo per diminuire questo tipo di violenza” afferma il Questore e sui reati predatori aggiunge: “Queste batterie di predoni provengono spesso da fuori provincia, nostro compito è lenire la preoccupazione dei residenti attraverso servizi concreti”.