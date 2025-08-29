“VicoliÈComunicarti”: il dialogo tra pittura e poesia

Nel contesto dell’estate arianese, “VicoliÈArte” trasformerà il centro storico di Ariano Irpino in un palcoscenico di arte e cultura.

Diversi gli eventi artistici che si snoderanno tra i suggestivi vicoletti e tra questi spicca “ComunicArti”, la mostra di pittura dell’artista Serena D’Onofrio (SereNArt) accompagnata dai testi poetici di Gianluigi Romano al Palazzo Forte – museo della ceramica nel cuore del centro storico.

Un viaggio emozionale e multisensoriale che trasporterà i visitatori alla scoperta della fusione di tutte le arti: infatti – pittura e poesia – saranno accompagnate dalla danza di Chiara De Cicco e Veronika Gaita che si esibiranno ispirandosi ai quadri e alle poesie, e dalla musica ipnotica del sax con Rita Sallustro.

L’inaugurazione il 29 agosto, a partire dalle ore 20:00, durante la quale Gianluigi presenterà il suo libro “The Limited Edition Of Your Life” moderata da Lucia Gaeta.

Sabato 30, invece, altri 2 autori dell’associazione ACIPeA presenteranno: Carlo Parente e Claudio Vecchione, accompagnati da un reading poetico di vari ospiti curato da Lucia Gaeta e il sax.

La mostra resterà aperta e visitabile 29-30-31 agosto a partire dalle 20:00

Non vi resta che venire e partire per questo magico viaggio, vi aspettiamo numerosi.