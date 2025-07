Vicesindaco Bilotta: “Bloccare la città per 12 mesi è da irresponsabili”

“La sindaca Nargi, senza alcuna preclusione, ha lanciato un appello non per sé stessa, ma per la città, per il bene di Avellino. 12 mesi di commisariamento sarebbero un’enormità e bloccare la città per 12 mesi è da irresponsabili”.

Così il vicesindaco Alberto Bilotta, intervenuto sulla crisi amministrativa a margine della presentazione dell’evento “Vino al Borgo”.

“Credo – ha continuato l’esponente di Siamo Avellino – che occorra mettere da parte i personalismi che hanno contrassegnato questa prima parte dell’amministrazione e provare a lavorare per il bene dei cittadini”.