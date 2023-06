Il Viceministro di Giustizia a Benevento: confronto con avvocati su riforma Cartabia

Il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, accompagnato dall’On. Francesco Maria Rubano, che si è fatto promotore dell’incontro, ha fatto visita al Tribunale di Benevento trattenendosi per circa un’ora presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Presenti, oltre alla Presidente del Coa, avv. Stefania Pavone, tutte le cariche direttive dell’Ordine, una folta rappresentanza del Consiglio, il Consigliere CNF avv. Camillo Cancellario, i presidenti della Commissione Distrettuale di Disciplina avv. Angelo Leone, del Comitato Pari Opportunità avv. Ilaria Iammarino, della Camera Penale avv. Simona Barbone, della Camera Civile avv. Antonio Lonardo, e dell’AIGA, avv. Domenico Cozzolino.

“Molti i temi affrontati nel corso del colloquio con l’autorevole esponente del Governo Meloni – si legge in una nota dell’Ordine degli Avvocati di Benevento – Oltre a quelli di carattere generale, partendo dai correttivi alla riforma Cartabia, attenti a scongiurare indebite compressioni del diritto di difesa per giungere alle problematiche connesse al legittimo impedimento del difensore, vi è stata l’esplicita richiesta di un intervento dell’Esecutivo riguardo il prossimo passaggio al digitale dei procedimenti presso gli Uffici del Giudice di Pace e dell’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni, tenuto conto delle difficoltà in cui versano in particolare le Cancellerie, che non possono beneficiare del supporto che l’Ufficio del Processo ha garantito, invece, al Tribunale.

E’ stata inoltre segnalata la carenza di organico presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché vengano sollecitati tutti gli Ordini del Distretto di Corte d’Appello ad una pronta soluzione.

Il Viceministro ha ascoltato con attenzione raccogliendo con interesse gli spunti operativi, offrendo a sua volta contributi e suggerimenti e invitando la Presidente a segnalare le eventuali criticità che dovessero insorgere nella fase applicativa della riforma. L’Ordine degli Avvocati – conclude la nota – ringrazia vivamente l’On. Sisto per l’attenzione e la disponibilità manifestata e l’On Rubano per aver favorito la visita dell’autorevole rappresentante del Dicastero della Giustizia, cosa che non avveniva a Benevento da diversi anni”.