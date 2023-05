Viaggio nelle “meraviglie nascoste” della Prefettura con il FAI

Il FAI Giovani di Avellino partecipa all’evento regionale “FAI un salto in Campania: Meraviglie Nascoste” organizzando una giornata dedicata alla riscoperta di luoghi importanti della città: domenica 14 maggio i giovani del FAI vi guideranno in una passeggiata presso il Palazzo del Governo, sito a Corso Vittorio Emanuele 4, Avellino.

L’evento è aperto a tutti, iscritti e non iscritti, che sostengono il FAI e desiderano vivere un’esperienza unica entrando in un luogo affascinante e solitamente inaccessibile, importante monumento storico della nostra città.

Un’occasione da non perdere per scoprire questo luogo speciale, ancora poco conosciuto nel nostro territorio. Una nuova opportunità per sostenere la missione del FAI.

Cosa vedrete nella passeggiata FAI

Superato il check-in di sicurezza presso l’ingresso principale dell’edificio, sarete guidati all’esterno e all’interno dell’edificio, passando per la corte con l’antico pozzo, salendo per l’affascinante scalone e proseguendo al piano superiore; qui sarà possibile ammirare la corte dall’alto e ascoltare la storia dell’edificio e delle trasformazioni subite dal 1500 ad oggi; il percorso si conclude in bellezza, entrando dapprima nell’ufficio del Prefetto, per culminare nello splendido Salone degli specchi.

Vivrete da vicino l’emozione di passeggiare in un salone d’altri tempi, dove oggi si svolgono cerimonie istituzionali, ma un tempo veniva utilizzato anche come salone da ballo, proprio per la sua straordinaria bellezza.

La raccomandazione è di essere provvisti di carta di identità, da esibire al momento del check-in.

Come partecipare all’iniziativa

La sensibilità del luogo impone grande rigore e rispetto per l’ambiente, pertanto la prenotazione è obbligatoria per tutti i visitatori (eccetto i minori di 6 anni) e i posti sono limitati. La prenotazione è possibile solo tramite una richiesta via mail all’indirizzo avellino@faigiovani.fondoambiente.it indicando le seguenti informazioni:

• numero di persone (specificando il numero di bambini con meno di 6 anni)

• nome-cognome-email di tutti i partecipanti

• orario di visita di interesse

• se si è o meno tesserati FAI, indicando numero di tessera.

La prenotazione sarà valida solo dopo aver ricevuto conferma. Chi non avrà ricevuto riscontro, non potrà partecipare alla visita. Si prega di non presentarsi all’ingresso sprovvisti di prenotazione.

La partecipazione è soggetta a un contributo volontario a sostegno del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

I turni di visita previsti:

• ore 10:00

• ore 10:45

• ore 11:30

• ore 12:15

• ore 13:00

• ore 15:00

• ore 15:45

• ore 16:30

• ore 17:15

• ore 18:00