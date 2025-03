Il viaggio in Irpinia di Andrea e Cristina, travel blogger “Borghingordi”

“Questo è il cuore verde del Sud Italia”: così comincia il viaggio in Irpinia di Cristina e Andrea, travel blogger del profilo Instagram “Borghiingordi”. “Una delle 10 province meno visitate d’Italia” – specificano, domandandosi come sia possibile, dopo aver girato tra “montagne, borghi e sapori autentici”.

In soli due giorni, la coppia ha realizzato un itinerario serrato partendo da Calitri, la “Positano d’Irpinia” e Cairano, “borgo sulla rupe con vista spettacolare, per poi fermarsi a pranzo a Bagnoli Irpino, ispirati da fughi e tartufo. Tra i luoghi visitati, l’Abbazia del Goleto, le Cascate di Montella con il Santuario del Santissimo Salvatore e il borgo medievale di Castelvetere sul Calore. Per la notte, sosta in un Airbnb a Celzi. Il secondo giorno, invece, è iniziato dall’Avellinese, con la rituale visita al Santuario di Montevergine, raggiunto in funivia da Mercogliano, sosta a Capocastello e Summonte, pranzo a Taurasi, patria del vino. Nel pomeriggio, è toccato al Castello di Gesualdo, dimora del musicista Carlo Gesualdo, al “balcone dell’Irpinia” con vista su 5 Regioni di Frigento e alle Mefiti di Rocca San Felice; poi Torella dei Lombardi, borgo di origine di Sergio Leone, Piana del Dragone di Volturara e Castello Lancellotti a Lauro.

“Il nostro viaggio è stato breve” – dicono Andrea e Cristina, ma per chi può concedersi più tempo, indicano altri luoghi imperdibili: Avellino città, Zungoli, Trevico, Montemarano, Laceno, Savignano Irpino; e ancora la Grotta dello Scalandrone, il Castello Ducale di Bisaccia, i Feudi di San Gregorio.