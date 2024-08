“VIAGGIANDO SOTTO LE STELLE”. SABATO 17 AGOSTO GROTTOLELLA RITORNA AGLI ANNI ’90

Sabato 17 agosto, Grottolella si trasforma per la quinta edizione del viaggio tra i suoi pittoreschi vicoli. La serata celebra un mix unico di digitale e analogico, teatro e cucina, degustazioni e musica, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente nel borgo irpino.

L’evento culminerà con l’esibizione della Max Pezzali Tribute Band, portando in vita i grandi successi degli anni ’90. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e delle tradizioni locali.

Walkman in tasca e avvolgenti cuffie alle orecchie, zaino di tendenza in spalla e voglia di tornare indietro nel tempo attraversando le meraviglie di un antico borgo.

È il viaggio sotto le stelle in programma domani sera, 17 agosto, a Grottolella.

All’ombra del castello Macedonio, l’immancabile appuntamento con L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO che, tra pianeti, costellazioni e stelle cadenti, indicherà la rotta verso gli Anni ’90.

Questo il tema della quinta edizione dell’evento culturale e ricreativo promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Sarà un revival avvolgente tra i vicoli del centro storico dove sarà possibile interagire in digitale con le vecchie tv da tubo catodico, giocare in “sala giochi”, ammirare la mostra in biblioteca che custodisce cimeli e rarità risalenti alla generazione degli anni ’90.

In piazza Angelo Maglio ad esibirsi MAX PEZZALI TRIBUTE BAND .

Il tutto condito e irrigato da stand enogastronomici, angoli di degustazioni esclusive, affiancate a performance teatrali itineranti, tarocchi a richiesta, ottima musica con i GRIMOIRE, LIBERO BALDONI e il duo composto dai maestri AGOSTINO ATTIANESE e ROBERTO SOZIO.

La serata si concluderà con DJ RIFLEX e il suo Fluo Party anni ’90.