Via Tedesco e via Imbimbo, Comune risolve la querelle impianti di riscaldamento

L’Amministrazione comunale ha approvato il provvedimento che autorizza gli assegnatari degli immobili E.R.P. di proprietà del Comune, localizzati in Avellino alla Via Francesco Tedesco n. 253 e alla Via Luigi Imbimbo n. 40, a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, provvedendo all’acquisto e all’installazione di una caldaia autonoma nell’alloggio assegnatogli.

Le spese per la realizzazione degli impianti di riscaldamento autonomi, si legge nella delibera di giunta proposta dal Sindaco, Laura Nargi, saranno ripartite al 50% tra il Comune e l’assegnatario. Nello specifico, la quota in capo al Comune sarà scorporata dalla società “Assoservizi” dai canoni dovuti dall’assegnatario per la locazione dell’alloggio di proprietà dell’ente.

Si tratta di un provvedimento che pone fine alla lunga querelle legata alla fruizione del servizio di riscaldamento da parte di numerosi inquilini che, nel corso degli ultimi anni, avevano subito il blocco degli impianti a causa delle morosità maturate da altri.

«In questo modo – spiega il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – veniamo incontro alle legittime richieste dei tanti inquilini che, da tempo, avevano chiesto al Comune di individuare un iter amministrativo che tenesse dentro le esigenze di tutti. Mi ero impegnata in merito a trovare una soluzione che fosse idonea ed in linea con quanto stabilito dalla norma e l’obiettivo è stato raggiunto. Ringrazio gli uffici comunali e le organizzazioni sindacali di categoria per aver dialogato con noi in maniera costruttiva e proficua per questo importante risultato, nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini». – conclude il Sindaco