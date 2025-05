Il Vescovo Aiello compie settant’anni, gli auguri della Diocesi di Avellino

“La Diocesi di Avellino oggi si unisce in un coro di gratitudine e affetto per festeggiare il 70° compleanno del suo Pastore, S.E. Mons. Arturo Aiello. Con il suo stile diretto ma sempre intriso di poesia e spiritualità, mons. Aiello ci ha insegnato a guardare il mondo con occhi nuovi, ad ascoltare il Vangelo con il cuore spalancato e a camminare insieme come comunità viva e accogliente. Le sue parole e la sua presenza costante e discreta sono luce e guida per tutti, credenti e non. In questi anni, il Vescovo Arturo ha saputo incarnare il volto di una Chiesa vicina, attenta, solidale, capace di parlare al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo, specialmente ai giovani, agli ultimi, a chi è alla ricerca di un senso.

Carissimo Vescovo Arturo, oggi preghiamo per lei, perché il Signore continui a sostenerla con la Sua grazia, le doni salute, serenità e ancora tanti frutti nel suo ministero episcopale. E mentre celebriamo insieme questo traguardo, le diciamo semplicemente: grazie! Buon compleanno, Pastore buono!”