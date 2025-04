Il Vescovo Aiello: “Accompagniamo Papa Francesco con preghiera, affetto e riconoscenza”

“Dinanzi al mistero della morte l’enigma della vita è sommo” recita Gaudium et Spes: vale per ogni uomo, anche per il Papa. Accompagniamo con la preghiera, con l’affetto, con la riconoscenza, col silenzio, il suo varcare la Soglia dell’eternità in questo Lunedì in Albis. Siamo nell’Ottava di Pasqua dove la Chiesa esulta abbagliata dalla Luce della Risurrezione e canta la Vita che non muore, in tanta luminosa Solennità accompagniamo Papa Francesco nel suo transito e affidiamolo alla Misericordia di Dio che gli dice: “Vieni servo buono e fedele, ricevi il premio che ti è riservato!”. Preghiamo per la Chiesa perché in questo momento ritrovi quella unità per cui Gesù ha pregato alla vigilia della sua Passione: “Che siano, Padre, una cosa sola, come Noi”. Giovedì 24 Aprile, alle ore 20.00, in Cattedrale, la nostra Diocesi si riunirà in preghiera per una Celebrazione Eucaristica”. Così il Vescovo della Diocesi di Avellino, Arturo Aiello.