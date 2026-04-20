Vertenza Menarinibus, Amministrative Avellino e il nodo Ariano: Piero De Luca in città

La giornata del debutto della campagna elettorale di Nello Pizza è iniziata all’insegna dell’ascolto, con un passaggio tra gli operai in sciopero per la vertenza Menarinibus, prima di spostarsi presso la sede provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento. Ad affiancare l’aspirante primo cittadino il segretario regionale dem Piero De Luca e nella sede Pd il segretario provinciale Marco Santo Alaia e il consigliere regionale Maurizio Petracca, oltre a una delegazione di amministratori di Ariano Irpino.

“C’è piena soddisfazione per l’esito del confronto all’interno del Partito Democratico”, ha dichiarato Piero De Luca nel corso dell’incontro. “Con grande maturità e senso di responsabilità è stato indicato Nello Pizza, una figura dal riconosciuto equilibrio e di grande esperienza. È tempo di riportare serenità nel Comune di Avellino; Nello ha tutte le carte in regola per vincere. Bisogna voltare pagina per le famiglie e gli imprenditori: la città ha bisogno di un nuovo protagonismo”.

La visita di De Luca è stata anche l’occasione per affrontare le drammatiche crisi industriali che attanagliano l’Irpinia. Oltre al confronto con i lavoratori di Menarinibus, il deputato ha incontrato una delegazione di operai dell’ex Arcelor Mittal. Sul fronte Menarini, il segretario regionale è stato netto: “Basta promesse vuote del Governo. Un’azienda con centinaia di lavoratori tra Bologna e Flumeri non può essere lasciata nell’incertezza”. De Luca ha chiesto la convocazione immediata di un nuovo tavolo al MIMIT: “Servono un piano industriale serio e nuovi investimenti. Non è solo una vertenza industriale, è una battaglia per la dignità di un intero territorio. Il Governo non ha messo in campo alcuna azione di sostegno reale; ora basta, non si può perdere altro tempo”.

In chiusura, il segretario dem ha rivolto lo sguardo ad Ariano Irpino, dove la costruzione del campo largo appare ancora farraginosa. “L’auspicio è trovare una quadra; presentarsi divisi significherebbe indebolire il centrosinistra”, ha avvertito De Luca. “La situazione è complessa, ma auspico lo stesso senso di responsabilità visto ad Avellino. Se così fosse, il PD sarà in campo, altrimenti valuteremo il da farsi: ad oggi, le molteplici candidature mostrano un partito spaccato, e questa è una ferita per la comunità democratica”.