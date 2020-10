Attualità “Verso un’autonomia di vita”: il connubio La Casa sulla Roccia-Demetra va avanti 19 Ottobre 2020

Più di una speranza, bensì opportunità concrete per lasciarsi alle spalle un passato difficile, fatto di sbagli e di errori e ricadute.

Il messaggio è che tutti possono farcela e nasce proprio con questo intento il progetto “Verso l’autonomia”, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che affonda le proprie radici nel connubio che va avanti da più di dieci anni tra la “La Casa sulla Roccia” di Avellino e la cooperativa “Demetra Società Cooperativa Sociale”. Due realtà capaci di leggere i bisogni ed i sentimenti di chi entra in contatto con loro. Ecco, dunque, un progetto che vuol dare una risposta ad un bisogno impellente delle donne vittime di violenza ospiti della Casa Rifugio, del Cav “Antonella Russo”, e degli ospiti della comunità Terapeutica Villa Dora de La Casa Sulla Roccia. Oggi è sempre più difficile trovare un’occupazione, ma lo è ancora di più per chi viene da un passato fatto di fragilità e disagio. “Verso l’autonomia” formerà un gruppo di aiuto cuochi, con un corso di formazione della durata di cento ore, tenuto dai docenti dell’ACA (Associazione Cuochi Avellinesi). La formazione nel settore della ristorazione si è già dimostrata vincente, visto che tanti ospiti de La Casa sulla Roccia, in passato, grazie a questi corsi, hanno trovato un lavoro dignitoso. I corsisti più meritevoli avranno una “borsa lavoro” presso le aziende ricettive della provincia di Avellino. Inoltre, grazie a questa iniziativa progettuale, tutti saranno affiancati in maniera pratica nella preparazione di un curriculum e preparati per affrontare un colloquio di lavoro, con intense attività di monitoraggio e supporto. Infine, per le mamme ed i bambini ospiti della Casa Rifugio e seguiti dal CAV, con il supporto dell’Associazione Culturale Assud, partner del progetto, è previsto un laboratorio teatrale ricco di sorprese e di incontri piacevoli.

La mattina di giovedì 22 ottobre, dalle 9. 00 alle 11.00 “La Casa sulla Roccia” e “Demetra Società Cooperativa Sociale” saranno a disposizione di tutti coloro, giornalisti compresi, che volessero approfondire l’argomento, presso la sede del “Socialab” di Rione Ferrovia- Via Fontanetta 1/B- Avellino.