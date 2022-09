Verso il 25 settembre: Paragone ad Avellino

Ad Avellino, in vista del rush finale della campagna elettorale, ci sarà anche la visita del leader di Italexit, Gianluigi Paragone, il quale farà tappa nel capoluogo irpino per incontrare attivisti e simpatizzanti in piazza della Libertà martedì 20 settembre, dopo le 21.00.

Sarà un incontro informale utile a suonare la carica in vista del 25 settembre per i 5 candidati irpini. Paragone ha dichiarato: “Mi attendo una risposta positiva anche dall’Irpinia. Insieme ai nostri candidati a Camera e Senato stiamo combattendo una vera e propria battaglia di libertà”.