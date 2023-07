Verso gli stati generali del socialismo, tappa di Maraio a Palazzo Caracciolo. Il segretario nazionale del Psi terrà oggi pomeriggio alle 18 un incontro istituzionale con il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane.

Nella sala Grasso saranno presenti anche i dirigenti provinciali del Psi. A partire proprio da uno dei “fedelissimi” del presidente della Provincia Buonopane, il sindaco di Marzano di Nola e capo Gabinetto alla Provincia, Franco Addeo.

Maraio sarà in Irpinia per stare al fianco degli amministratori del centrosinistra ma anche per aggiungere una nuova tappa verso l’appuntamento con gli “Stati Generali del Socialismo” che si svolgeranno i prossimi 22 e 23 luglio a Roma.

Qualche giorno fa proprio Maraio si è reso promotore di una iniziativa per scuotere, in vista delle Europee, il centrosinistra, dopo le sconfitte rimediate alle amministrative.

In una lettera indirizzata a Schlein, Conte, Renzi, Calenda, Bonelli, Fratoianni, Iervolino, Tabacci e Magi, ha infatti sollecitato: “Va stabilito a livello nazionale un perimetro di coalizione, intorno a proposte e valori condivisi, se vogliamo recuperare una solida credibilità nell’elettorato, che faccia da bussola di riferimento anche per i nostri dirigenti locali, che non possiamo lasciare più abbandonati a loro stessi nell’opera di definire alleanze che risultano diverse da comune a comune”.