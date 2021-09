Avellino Calcio Verso Avellino – Potenza, Braglia: “Siamo attrezzati per fare un campionato di vertice”. 24 Settembre 2021

L’Avellino è in cerca della sua prima vittoria. Domenica al Partenio – Lombardi arriva il Potenza e i biancoverdi devono cercare di sbloccarsi dopo i quattro pareggi ottenuti in altrettante giornate di campionato. Stamattina mister Piero Braglia ha presentato la sfida in conferenza stampa non nascondendo che comunque il Potenza è un squadra tosta, che si difende bene e che ha ottenuto tre pareggi: “E’ una squadra che dopo Foggia ha iniziato a chiudersi, infatti hanno ottenuto tre pareggi di fila, si chiudono bene e hanno fatto una grande partita alla prima giornata con il Bari dove meritavano di vincere. E’ una squadra fisica, strutturata, di categoria che può fare un buon campionato e da prendere con le molle, visto anche il nostro momento che non riusciamo a vincere una partita”

Sul momento dell’Avellino: “E’ chiaro che ci vuole un briciolo di fortuna per uscire da queste situazioni oltre alla qualità dei singoli giocatori però credo che la squadra debba continuare a fare quello che sta facendo mettendoci ancora più voglia, più cattiveria, più fame anche perché a Monopoli abbiamo fatto una buona gara. Quest’anno non ci è girata ancora bene, a volte fai goal con un rinvio come ci è successo lo scorso anno mentre quest’anno tra pali e traverse siamo un pochino indietro”

Poi continua il mister: “L’Avellino deve fare un campionato di vertice e non cambio idea perché abbiamo pareggiato 4 partite. Abbiamo le possibilità di lottare per il vertice della classifica anche perché abbiamo delle alternative valide in tutti i ruoli”