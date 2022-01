Verso Avellino Monopoli, Braglia: “Gara tosta. Chi non è più felice qui può andare via”

Mario D’Argenio – Si prepara a tornare in campo l’Avellino di Piero Braglia che domenica alle 17,30 tornerà in campo al Partenio – Lombardi dopo una sosta di circa un mese causa l’incremento dei casi da Covid che ha colpito diverse squadre della Lega Pro. I lupi ricominciano proprio da un big match, contro il Monopoli, squadra rivelazione del torneo che occupa la seconda piazza della classifica con due punti di vantaggio proprio sulla formazione biancoverde che in caso di vittoria scavalcherebbe proprio i pugliesi.

A presentare la gara questa mattina è stato mister Piero Braglia che ha incontrato la stampa e ha annunciato che sicuramente ci saranno due assenze causa covid: “Mi aspetto di trovare l’Avellino da come lo avevamo lasciato. Una squadra tosta, determinata ma anche con buone qualità. Abbiamo lavorato bene in questo periodo anche se ci siamo dovuti affidare per gli allenamenti a qualche elemento della primavera di Biancolino. Il Monopoli mi ricorda la nostra squadra l’anno scorso, tosta, cattiva, determinata e senza pressione del risultato”.

Non poteva mancare qualche riferimento al mercato dell’Avellino che nella casella acquisti è ancora ferma a quota zero ma Braglia ripone totale fiducia nella società: “Non parlo di mercato perchè non mi compete. Ho piena fiducia della società, le cessioni che ci sono state le abbiamo concordate insieme. Aspettiamo questi ultimi dieci giorni e vediamo cosa succede. Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione del materiale che ha, io cerco sempre di fare questo”.

Poi Braglia lancia un messaggio a D’Angelo: “Se qualcuno non indossa più volentieri la nostra maglia, sarà libero di andarsene. Se qui qualcuno non è più felice di stare, perché deve rimanere? A me chi dice che non c’è con la testa, non lo convoco”.