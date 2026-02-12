Verita’ su Campanello, l’ex pm Troncone: mai sfiduciarsi, la verita’ puo’ sempre arrivare

AVELLINO- “Non sfiduciarsi. Bisogna ritenere che la verità possa sempre emergere, anche a distanza di tempo. Le organizzazioni possono essere ulteriormente sfaldate da ulteriori collaborazioni, possono emergere fatti nuovi. Quindi e ‘ possibile che una verità non conseguita finora, possa essere raggiunta anche a distanza di tempo”. E’ il messaggio che Maria Antonietta Troncone, gia’ Procuratore della Repubblica di Napoli Nord e oggi alla guida di Agrorinasce, per anni pm antimafia in Irpinia, ha voluto rivolgere ai familiari di Pasquale Campanello, a margine dell’edizione del Premio dedicato al sovrintendente ucciso trentatré anni fa, che e’ stato conferito anche al magistrato, in questo momento nell’Auditorium dell’istituto San Tommaso ri Avellino. Un evento per chiedere verità e giustizia, per cui la dottoressa Troncone incoraggia a non sfiduciarsi. Aerre