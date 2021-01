Venticinque nuove dog toilette ad Avellino, 57 in tutto: ecco la mappa

L’amministrazione comunale di Avellino, con l’assessorato All’ambiente guidato da Giuseppe Negrone, ha predisposto, affidandone ad Irpiniambiente l’installazione e la successiva gestione, l’allocazione dei contenitori utili alla raccolta delle deiezioni canine sul territorio comunale.

“Nel corso degli anni sono state molte le sollecitazioni dei cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Avellino – ad incrementare le postazioni di raccolta per gli amici a quattro zampe. Abbiamo voluto soddisfare le esigenze avanzate dai proprietari dei cani e per aumentare il decoro delle strade cittadine. Immaginiamo – commenta Negrone – che ora non ci sono più alibi per non raccogliere i bisogni dei propri animali e faccio appello alla sensibilità ed al senso civico di tutti gli avellinesi affinché si dotino ed utilizzino gli opportuni dispositivi, utilizzando civilmente i raccoglitori. Analogamente rivolgo appello a tutti i cittadini per evitare che nelle dog Toilette vengano smaltiti rifiuti diversi dalle deiezioni canine, come spesso abbiamo registrato”.

Con i nuovi 25 raccoglitori installati, le dog Toilette presenti sulle strade di Avellino, sia in area centrale che periferica sono 57.

Le prime 32 furono installate nel Gennaio del 2018, all’avvio del nuovo piano di raccolta differenziata per la città, che ha portato nel giro di due anni a raddoppiare la percentuale di raccolta differenziata.

“E’ un altro tassello importante per quanto riguarda i servizi – spiega il management aziendale di Irpiniambiente, con l’amministratore Unico Matteo Sperandeo ed il direttore generale, Armando Masucci – che guarda al potenziamento dei servizi al cittadino. Ci uniamo all’appello dell’amministrazione per una corretta gestione delle dog Toilette e per un corretto comportamento da parte di chi le utilizza. Oltre ai servizi ordinari di raccolta – continuano i vertici di Irpiniambiente – siamo stati chiamati a pulizie straordinarie in diversi punti della città a causa dell’abbandono di rifiuti. Una cattiva abitudine che va combattuta costantemente affinché non si disperdano energie e risorse che potrebbero invece essere utilizzate sui servizi al cittadino”.

Lo stradario dell’ubicazione delle dig toilette presenti in città è consultabile sul sito internet www.irpiniambiente.it e sulla pagina Facebook Irpiniambiente.