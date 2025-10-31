A Venticano torna Halloween Drive-In Night: film, brividi e divertimento per tutti

A Venticano, in piazza Mercato, torna anche quest’anno la Halloween Drive-In Night of Movie, la serata più paurosa dell’anno. L’appuntamento è per oggi, venerdì 31 ottobre 2025.
Si comincia alle ore 18:00 con il Drive-In in Famiglia, pensato per i più piccoli, con film e cartoni a tema Halloween. Poi, alle ore 21:00, spazio al Drive-In Night of Movie, una lunga maratona di film horror con cortometraggi e lungometraggi da paura.
Durante la serata sarà proiettato in anteprima il cortometraggio “Luoghi comuni” del regista irpino Lorenzo Crescitelli, girato nel Duomo di Avellino e al Rione San Tommaso.
L’ingresso è gratuito: basta arrivare con la propria auto, sintonizzarsi sulla frequenza radio del film e godersi lo spettacolo in tutta sicurezza.
L’evento è organizzato dall’Associazione Daena APS, nell’ambito del programma Obiettivo Ctrattivo Lab.
In caso di maltempo o vento forte, la serata sarà rinviata.