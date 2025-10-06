Venticano si prepara alla Festa dei “Cazzi Malati”

L’11 e il 12 ottobre 2025, a Venticano torna la Sagra dei “Cazzi Malati”. Nonostante il nome curioso, questa manifestazione rappresenta un momento importante per la valorizzazione delle tradizioni.

Organizzata dall’associazione Ecopotea, questa sagra è molto più di un semplice appuntamento gastronomico: è una vera e propria celebrazione del territorio e delle sue radici contadine.

Durante i due giorni di festa, si potranno gustare piatti tipici preparati con ingredienti freschi, genuini e a chilometro zero, provenienti da agricoltura sostenibile. Non mancheranno musica dal vivo, giochi e tante altre soprese.

L’evento sarà anche un’occasione per riflettere sull’importanza di un’alimentazione consapevole e del rispetto per l’ambiente, promuovendo uno stile di vita sano e in armonia con la natura.