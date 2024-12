Venticano si prepara a vivere il Natale: il cartellone degli eventi natalizi 2024

L’ Amministrazione Comunale di Venticano ha presentato il ricco programma degli eventi natalizi 2024 dal titolo “Insieme…nella magia del Natale”, un’iniziativa pensata per coinvolgere tutta la comunità e rendere speciali le festività di quest’anno. Dal 13 dicembre al 6 gennaio, Venticano sarà il palcoscenico di momenti unici da condividere in un’atmosfera di allegria, gioia e magia, tipica del periodo natalizio.

Nel cuore del paese, presso la tensostruttura allestita in Piazza Monumento ai Caduti, si svolgeranno una serie di attività pensate per ogni fascia d’età. Grazie a un programma variegato che spazia dalla cultura al divertimento, dallo sport all’arte, ogni visitatore avrà la possibilità di trovare il proprio spazio per vivere la magia del Natale.

Le principali attività in programma includono: laboratori per bambini, presentazioni di libri, tornei sportivi, giochi di società, food, arte e musica.

Pertanto, l’ Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare a questi eventi che contribuiranno a rendere il Natale 2024 a Venticano davvero unico e memorabile.