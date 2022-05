Venticano, sarà una fiera gustosa: Ciarcia presenta il padiglione Me Gusta

La Campionaria riabbraccia il Me’ Gusta, il Salone mediterraneo del Gusto, dei Sapori e delle Tipicità locali che è pronto a spalancare le porte al grande pubblico, proponendo ai visitatori laboratori, degustazioni ed eventi con le ultime novità e tendenze del gusto. Un appuntamento importante e il punto di incontro di operatori del settore agroalimentare del centro sud. Una vetrina molto vasta con i prodotti più svariati che vanno dai vini ai salumi, dai formaggi alla pasta, dall’olio ai prodotti locali, dai torroni alla pasticceria e altro ancora.

L’impennata delle adesioni, intanto, certifica che la Campionaria di Venticano si conferma essere uno strumento strategico indispensabile per gli espositori che, con la prima fiera “in presenza”, cercheranno di riprendere il proprio business. Superata oggi la soglia dei 230 espositori provenienti da tutta Italia. Una risposta importante che premia il lavoro dei giovani della Pro Loco Venticanese, impegnati giorno e notte per farsi trovare pronti il prossimo 1 giugno.

“Le adesioni che crescono sono un risultato che ci inorgoglisce – ha dichiarato la Presidente, Emanuela Ciarcia – non solo perché da Venticano è partito un forte segnale di ripartenza per tutta la Campania, ma anche perché abbiamo avuto il coraggio di dimostrare che è possibile ritornare a progettare eventi di promozione per il mercato in totale sicurezza. “Posto riservato”, il nuovo e moderno strumento per acquistare in anteprima dal sito www.prolocoventicano.com i biglietti della prossima Fiera Campionaria – conclude la presidente – con gli oltre 2mila biglietti venduti, quando mancano ancora più di 15 giorni dall’evento, sono la foto cartolina di promozione più bella che questa edizione potesse regalarci”.