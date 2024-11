Venticano ricorda il centenario di Giacomo Matteotti

Domenica 1 dicembre, alle ore 17:30, la Sala Consiliare di Venticano ospiterà un evento di grande rilevanza per celebrare il centenario della morte di Giacomo Matteotti, uno dei protagonisti più significativi della storia politica italiana.

La serata avrà inizio con un momento di grande intensità emotiva con la Dottoressa Raffaella Ferri che interpreterà il celebre discorso di Matteotti alla Camera dei Deputati, pronunciato nel 1924. L’interpretazione del discorso offrirà al pubblico una testimonianza toccante del suo impegno per la verità e la giustizia, in questa occasione la voce di Matteotti risuonerà nuovamente attraverso le parole della Dottoressa Ferri.

L’evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Venticano, Arturo Caprio. Interverrà inoltre un docente emerito di filosofia e storia, Prof. Amerigo Ciervo, per approfondire il significato storico e politico della figura di Matteotti.

Ad arricchire la serata, un quartetto d’archi e un soprano, Ensemble Zenit 2000, che accompagneranno i momenti principali con un repertorio musicale scelto per l’occasione con la direzione musicale di Massimo Testa.

La conduzione dell’evento sarà curata dall’Assessore del Comune di Venticano, Dottoressa Giusy Iachetta che guiderà l’incontro, organizzando i vari momenti e offrendo spunti di riflessione.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per la comunità di Venticano di riflettere sul valore della democrazia e sul sacrificio di coloro che, come Giacomo Matteotti, hanno combattuto per difenderla, pagando con la propria vita.