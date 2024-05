Venticano, presentata la lista “Competenza e Passione” con Colarusso sindaco

Buona la prima. È stato davvero un grande successo la presentazione ufficiale della lista numero 1, ‘Competenza e Passione per VENTICANO’ del candidato a Sindaco Gerardo Giuseppe Colarusso, svoltasi ieri sera nei pressi della “cittadella dello Sport” di Castel del Lago.

Una via Generale Sateriale, gremita di persone come mai in passato, ha salutato la prima uscita ufficiale di “Peppino” e della sua squadra, accompagnando con calore e trasporto il gruppo di candidati.

“Una serata incredibile – ha subito commentato il candidato Sindaco, Gerardo Giuseppe Colarusso – sia per la soddisfazione dei presenti che per l’entusiasmo che si è respirato durante tutta la serata. Sono proprio questi i momenti – ha concluso il dott. Colarusso – che ti danno la carica per affrontare con serenità questa campagna elettorale”.

Ad aprire l’incontro è stato Michele Mogavero, il candidato consigliere indicato dal Comitato elettorale di Castello del Lago, che ha prima di tutto ringraziato tutti i componenti, per aver riposto in lui nuova fiducia, e poi salutato con affetto i concittadini presenti.

A seguire, uno spazio di solidarietà dedicato ai ragazzi della FIOM che sono intervenuti per sensibilizzare i candidati e i cittadini sul futuro di una azienda importantissima per il nostro territorio, Industria Italiana Autobus, una società che costruisce autobus urbani, oggi in mano pubblica ma che a breve verrà svenduta ai privati senza nessuna garanzia su piani di sviluppo e livelli occupazionali.

Immediata la solidarietà ai delegati FIOM, da parte di tutti i candidati della lista numero 1, che poi hanno esposto, applauditissimi, la propria idea futura per il paese. In ordine di apparizione: Cinzia Colarusso, Antonio Colella, Pasqualino Colantuoni, Augusto Nuzzolo, Maria Giovanna Genito, Antonio Marano, Carlo Di iorio, Dario Necco e Vittorio Ciarcia che, con il suo intervento appassionato e ricco di proposte, ha letteralmente infuocato il pubblico presente.

Per finire, l’intervento del candidato alla carica di Sindaco, Gerardo Giuseppe Colarusso che, dopo aver evidenziato di avere al proprio fianco un grande gruppo di giovani che hanno sposato in pieno la nuova idea di sviluppo di Venticano, ha ringraziato di cuore le tante persone che lo stanno accompagnando in questo percorso. “Donne e uomini, ragazze e ragazzi – ha aggiunto Colarusso – che stanno mettendo il proprio tempo e le proprie esperienze a disposizione di un gruppo straordinario. È proprio questa – ha concluso il candidato alla carica di Sindaco – l’idea che, in fondo, ho per questa meravigliosa Venticano, quella di sviluppare un modello di amministrazione condivisa che coinvolga tutti i cittadini”.