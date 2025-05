Venticano, premiate le scuole partecipanti al 25° Concorso della Fondazione Rachelina Ambrosini

Si è svolta ieri, presso l’albergo Europa di Venticano, la giornata di premiazione delle scuole che hanno partecipato al 25° Concorso promosso dalla Fondazione Rachelina Ambrosini, quest’anno dedicato a un tema quanto mai attuale: “I.A. ed io?”. Un momento di grande partecipazione e coinvolgimento, che ha visto protagonisti studenti di ogni fascia d’età, accompagnati dai propri docenti, capaci di trasformare la riflessione sull’Intelligenza Artificiale in un’occasione di confronto vivo e creativo.

Temi, cartelloni, disegni e canzoni hanno animato la sala dell’hotel, trasformandola in un vero laboratorio di idee, emozioni e speranza. Un’energia contagiosa ha attraversato l’intera giornata, dimostrando quanto i giovani sappiano interpretare e affrontare anche gli argomenti più complessi con lucidità, sensibilità e spirito critico.

L’Intelligenza Artificiale, oggi al centro del dibattito pubblico, non è stata dipinta come un pericolo, ma piuttosto come una nuova frontiera tecnologica da conoscere, comprendere e gestire, così come è accaduto in passato con i social network e altri strumenti che hanno segnato le trasformazioni della nostra epoca. Un messaggio forte e chiaro, emerso dagli elaborati degli studenti e dai numerosi interventi che si sono susseguiti durante l’evento.

Hanno aderito con entusiasmo scuole provenienti da numerosi comuni: Baiano, Montemiletto, Montesarchio, Venticano, Morra De Sanctis, Pratola Serra, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Sperone, Benevento, Prata Principato Ultra, Salerno e Roma, testimoniando la portata nazionale dell’iniziativa.

A promuovere e sostenere il concorso, come sempre, il Presidente della Fondazione Tommaso Maria Ferri, da anni attivamente impegnato nella diffusione dei valori educativi e sociali dell’ONG, in Italia e nel mondo.

Importante anche la presenza delle Istituzioni, con il vicesindaco di Venticano Gerardo Colantuoni, l’assessore Giusy Iachetta, l’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca e il parroco di Venticano Don Ivan Bosco. Ma i veri protagonisti sono stati gli studenti, accompagnati da insegnanti e numerosi genitori, che con entusiasmo e passione hanno dato vita a una giornata indimenticabile.

Il salone dell’albergo è stato per ore un brulicare di pensieri, sogni e discussioni, segno tangibile di una gioventù pronta a interrogarsi sul proprio futuro, senza paura, ma con la consapevolezza che l’uomo dovrà sempre mantenere il timone sul progresso, senza mai lasciarsi sopraffare dalle macchine.