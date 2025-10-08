Venticano, perde il controllo dell’auto nella notte: l’intervento dei Carabinieri

Venticano (AV). Nella tarda serata di ieri, personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto sulla SP136 per un sinistro stradale autonomo.

Il conducente di un’automobile, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che, nel finire fuori dalla carreggiata, si è ribaltato.

L’uomo è stato trasportato, vigile e cosciente, presso il P.S. dell’ospedale “Moscati” di Avellino.