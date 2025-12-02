Venticano, orgoglio irpino: Giusy Addonizio si laurea in Economia e Commercio all’Università di Maastricht

Venticano celebra il successo di Giusy Addonizio, che ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Maastricht. La giovane irpina, da sempre determinata e appassionata, ha portato a termine con brillantezza il suo percorso di studi.

Il traguardo rappresenta un motivo di grande orgoglio per la sua famiglia e per l’intera comunità venticanese. In molti, tra amici, parenti e conoscenti, le hanno rivolto calorosi auguri, riconoscendo in lei un esempio di impegno e dedizione.

Il successo di Giusy è l’inizio di un cammino promettente, che la vede pronta a mettere in campo le competenze maturate e a costruire il proprio futuro professionale con la stessa determinazione che l’ha accompagnata finora.