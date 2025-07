Venticano, Myriam Ciarcia vicecampionessa italiana di Salsa Shine e Showcase Salsa

VENTICANO — Ha solo 9 anni Myriam Ciarcia, ma ha già conquistato un posto di rilievo nel panorama delle danze caraibiche italiane. La piccola ballerina, seguita con passione e dedizione dai maestri Gerardo Mauta e Silvia Russo, ha brillato ai Campionati Italiani FIDS, svoltisi a Rimini dal 5 al 13 luglio, conquistando risultati straordinari.

Myriam si è distinta in particolare nelle specialità di Salsa Shine e Showcase Salsa, dove si è guadagnata il titolo di vicecampionessa italiana, un riconoscimento importante che premia il suo impegno e la sua bravura. Inoltre, si è classificata finalista nella Bachata Shine, ottenendo un ottimo sesto posto su 27 partecipanti.

Questi successi rappresentano un traguardo significativo per una giovane atleta, e testimoniano la qualità della preparazione offerta dai suoi maestri. Myriam Ciarcia è dunque una promessa concreta per il futuro della danza sportiva italiana, capace di portare con orgoglio il nome di Venticano sui palcoscenici nazionali più importanti. La passione e la determinazione di questa piccola campionessa sono la migliore garanzia per nuovi, futuri successi. Un esempio di come talento, lavoro e cuore possano portare lontano, anche a soli 9 anni.