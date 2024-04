Venticano: in Fiera arrivano i camper della prevenzione

Spazio alla prevenzione oncologica all’interno dei padiglioni della Fiera Campionaria di Venticano. Nel polo fieristico arrivano i camper della prevenzione dell’Asl di Avellino: sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà possibile per tutte le donne residenti in provincia di Avellino sottoporsi allo screening della mammella e della cervice uterina.

«Per il secondo anno consecutivo confermiamo la nostra presenza alla Fiera Campionaria di Venticano con due unità mobili dell’ASL – afferma il Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante – Ringraziamo gli organizzatori per averci coinvolti, consapevoli che si tratta di un evento di grande rilievo e una vetrina importante per il nostro territorio».

Le visite saranno gratuite. Allo screening potranno sottoporsi esclusivamente le donne residenti in provincia di Avellino.

Per le donne dai 50 ai 69 anni sarà possibile aderire allo screening della mammella, con l’esecuzione gratuita della mammografia, e per le donne dai 25 ai 64 anni sarà possibile aderire allo screening del collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test.

«Come Azienda Sanitaria Locale intendiamo utilizzare questa occasione per promuovere le nostre attività di prevenzione. – continua il Direttore Generale – I Camper saranno presenti tutto il week end, sia sabato che domenica, per l’intera giornata ed effettueranno gratuitamente e senza bisogno di prenotazione mammografie e Pap test a beneficio di tutte le donne residenti in provincia di Avellino che rientrano nella fascia di età individuata.

Il nostro obiettivo – conclude Ferrante – resta quello di diffondere sul territorio una cultura della prevenzione che ci porti a risultati importanti in termini di tutela della salute del cittadino. La prevenzione resta l’arma più efficace».

Sempre nella giornata di sabato 27 aprile, alle ore 18.30, si terrà invece la Masterclass sulle bollicine irpine “Venti di Bollicine” curata da Carmela Cerrone.

«Mettiamo in luce le peculiarità dei vini di aziende che insistono lungo il tracciato del fiume Calore. Abbiamo scelto – spiega Cerrone – diverse aziende e diverse tipologie. Durante la degustazione scopriremo le metodologie utilizzate. Non mancheranno le sorprese».

Vigna Irpina di Montemiletto, Ponte Rotto di Venticano, Antonio Caggiano di Taurasi e Macchie Santa Maria di Montemiletto le aziende che saranno protagoniste.

Nelle due serate conclusive, spazio alla musica, con il dj set a cura di Cosmo Radio Taurasi.

La Fiera Campionaria di Venticano gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Avellino e del Comune di Venticano e del sostegno di Rubicondo, Bcc Flumeri e Gruppo 1NVPItalia.

La Fiera si svolge nel quartiere fieristico, in via del Foro a Venticano, su una superficie di oltre 30mila metri quadrati

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web all’indirizzo www.prolocoventicano.com e la pagina Facebook fieracampionariaventicano.