Venticano in festa. Festa patronale di Santa Maria e Sant’Alessio

Tutto pronto per la Festa Patronale di Santa Maria e Sant’Alessio a Venticano.

Il 7 e 8 settembre saranno due giorni all’insegna della spiritualità e della cultura.

“La nostra devozione – spiega il parroco Don Ivan Bosco – nei confronti di Maria SS.ma, di S. Lucia e di S. Alessio non conosce tramonto. Il nostro cammino di fede anche quest’anno vivrà la forte esperienza del Novenario in preparazione della Festa Patronale. Sarà un momento per raccogliere l’intera comunità alla devozione e allo svago con le iniziative in programma”.

In questi due giorni, il paese sarà vestito a festa con luminarie, bancarelle e giostre, accogliendo anche tanti Venticanesi fuori sede, che come da tradizione, ritornano al paese per la Festa Patronale.

Il programma è organizzato dalla Parrocchia unitamente alle associazioni e il Comune (Comitato Festeggiamenti Patronali). Il parroco, Don Ivan Bosco, ha predisposto il programma religioso con il solenne novenario di preparazione alla festa.

Giovedì 7 settembre, alle ore 11:00, prima messa solenne in Piazza Monumento ai Caduti in onore di Santa Lucia e in serata ore 18:30, processione per le vie del paese.

La sera del 7 settembre, in piazza Monumento ai Caduti, alle ore 21:30, ci sarà il concerto del gruppo irpino “ALUMANERA”, a cui seguirà DJ SET “FRONTIERE ANTIMUSICALI”, un vero e proprio viaggio musicale.

Venerdì 8 settembre, si sentirà ancor di più l’aria di festa, quando il suono festoso delle campane annuncerà l’inizio del Solenne giorno dedicato ai Celesti Patroni.

Alle ore 08:30 sarà celebrata la prima messa solenne e in serata, dopo la celebrazione delle 17:30, i Santi verranno portati in processione per le vie del paese.

In serata, in piazza Monumento ai Caduti alle ore 21:30, ci sarà l’esibizione del Gran Concerto Bandistico “Città di Bracigliano”.

A chiudere i festeggiamenti spettacolo pirotecnico.