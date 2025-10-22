A Venticano il 4° incontro del progetto “Tutela 2.0”: comunità in rete per i diritti digitali

Prosegue il cammino del Progetto Integrato Itinerante “Tutela 2.0 – Vicini e prossimi per i nostri diritti nell’era del digitale”, con il 4° incontro pubblico, che si terrà venerdì 24 ottobre, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso l’Aula Consiliare di Piazza A. Verardo a Venticano.

Il tema dell’incontro sarà “Comunità, Enti e Associazioni in rete”, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella difesa dei diritti, soprattutto in un contesto sempre più digitale e complesso.

Ad aprire l’evento con i saluti istituzionali sarà Arturo Di Caprio, Sindaco di Venticano.

Interverranno: Piergiorgio Tammaro, Consigliere delegato, che approfondirà il ruolo degli enti locali nell’attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della Costituzione Italiana, che riconosce e promuove l’iniziativa autonoma dei cittadini nelle attività di interesse generale; Angela Marcarielli di Cittadinanzattiva Montefalcione – Avellino Bassa Irpinia, che presenterà il nuovo modello Pit 2.0, un progetto innovativo di tutela itinerante capace di unire prossimità territoriale e strumenti digitali.

A moderare l’incontro sarà Carmela Ruberto, Coordinatrice della rete scuola e promozione sociale di Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 2/2023.