Venticano dà il via alla 46esima Fiera Campionaria

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della 46esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano, uno degli appuntamenti più attesi del territorio.

A dare ufficialmente il via all’edizione 2025, il tradizionale taglio del nastro con il presidente della Pro Loco Daniel Panella, il sindaco Arturo Caprio e le autorità civili e religiose del territorio, riunite per celebrare un evento che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’economia e la cultura locale.

L’inaugurazione, volutamente sobria, è stata anche un momento di raccoglimento e rispetto nei confronti del Santo Padre, Papa Francesco, un gesto che ha sottolineato lo spirito di comunità e riflessione.

La Fiera resterà aperta fino al 27 aprile, offrendo una programmazione ricca e variegata: spettacoli, musica dal vivo, convegni e momenti di approfondimento culturale intratterranno i visitatori, trasformando ancora una volta Venticano in una vetrina dinamica per imprese, artigiani e visitatori provenienti da tutta la regione.