Venticano, Carabinieri coinvolti in un incidente stradale: nessun ferito grave

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Redazione online
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Ieri sera a Venticano, intorno alle 22, un’auto dei Carabinieri si è scontrata con un civile. Sul posto due ambulanze della Misericordia e la pubblica assistenza di Montemiletto. Non si sono registrati feriti gravi.