Venticano, Caprio “infiamma” la piazza: basta con un uomo solo al comando

VENTICANO- Piazza Monumento ai caduti è gremita come non mai per la presentazione ufficiale della lista civica ‘ Orizzonte Comune ‘ guidata da Arturo Caprio. L’intervento di Caprio, farmacista e figlio d’arte ( il nonno e il papà sono stati sindaci di Venticano) e’ stato piu’ volte interrotto dagli applausi dei presenti. ” Mi è stato detto giorni fa , Artù ma chi te lo fa fare!?! – scherza su Caprio-. E io proprio per questo ho deciso di essere in campo e di allestire una squadra di giovani altamente motivati e preparati, ciascuno competente nel proprio campo professionale. Venticano non ha affatto bisogno di un uomo solo al comando. Venticano ha bisogno di unità e serenità, di un coinvolgimento pieno e civile di tutti i cittadini alla vita amministrativa. Noi siamo sicuri che la comunità sta con noi, la comunità che vuole cambiare e punta alla collaborazione”. Ancora applausi a ogni passaggio pacato dai toni distensivi e mai aggressivo o polemici. In fondo è lo stile di Arturo Caprio e di tutta la compagine che lo affianca. Sono stati presentati i candidati della civica Orizzonte Comune e domani sera tappa a Castello del Lago nel parco intitolato a don Giuseppe Boccamazzo. Qui sarà presentata l’ unica candidata donna della lista, Giusy Iachetta sociologa e giornalista, rappresentante della comunità di Castello del Lago. Seguirà un momento conviviale