Ventenne scagionato dall’accusa di aver pubblicato foto di una minore: nessuna traccia del video

AVELLINO – Nessun riscontro della diffusione di un video e un ventenne dell’hinterland avellinese è stato scagionato dall’accusa di aver diffuso un video con immagini della minore. Il Gip del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta della Procura e archiviato le accuse nei confronti del ragazzo, difeso dal penalista Fabio Tulimiero. Il giovane rispondeva di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il classico caso detto di “revenge porn”. Secondo le accuse avrebbe realizzato e poi diffuso le immagini di una minore realizzate all’interno del bagno di un supermercato cittadino nel dicembre del 2023, senza il suo consenso. Le immagini sarebbero state successivamente diffuse su una pagina social secondo le accuse riconducibile all’indagato. Ma dalle indagini difensive e dalle indagini eseguite dai Carabinieri di Avellino non sono emersi elementi che potessero dimostrare l’accusa della diffusione. Nei confronti del ventenne era stato eseguito nei mesi scorsi da parte dei Carabinieri di Avellino un decreto di perquisizione e sequestro firmato dalla Procura. Come avviene in questi casi, in particolare i dispositivi mobili. Nessun elemento anche dallo stesso accertamento tecnico irripetibile. Si chiude così la vicenda giudiziaria che aveva fatto finire il ventenne sotto accusa.