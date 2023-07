Variante, scontro tra auto e camion: in due in ospedale. Una coppia di coniugi ha avuto la peggio nell’impatto che si è verificato all’altezza del Conad verso le 11.30 di questa mattina. I sanitari che sono intervenuti sul luogo dell’impatto hanno ritenuto necessario trasportare i due occupanti della vettura al “Moscati” di Avellino per le cure del caso.

Il conducente del camion, invece, non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo i sicurezza i veicoli incidentati, e la polizia stradale che ha disciplinato il traffico che ha subito notevoli rallentamenti.