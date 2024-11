Variante all’appalto per il parcheggio del cimitero: la minoranza interroga il sindaco

LAURO- Variante al progetto dei lavori al parcheggio vicino al Cimitero, la minoranza chiede chiarimenti al sindaco Rossano Sergio Boglione e all’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Graziano. E’ quello che il consigliere Sabatino Moschiano, a nome del gruppo di minoranza, ha chiesto nel corso del consiglio comunale del 14 novembre. Un’interrogazione in aula rivolta al sindaco e all’assessore al ramo, in merito all’appalto dei lavori per la costruzione del parcheggio presso il cimitero di Lauro. Il capogruppo di minoranza ha sollecitato risposte in particolare relativamente all’approvazione “di una variante al progetto contestualmente all’inizio dei lavori, per l’importo di € 40000” ha richiesto “conoscerne le ragioni giustificative che non fossero già note al tempo della progettazione a monte del bando. Ha illustrato che l’importo integrativo è molto prossimo alla soglia del 20% del valore dell’appalto che, se varcata, ne determinerebbe la revoca. Considerato infine che i lavori ricadono al confine della strada provinciale per Migliano, per la cui esecuzione si richiede il rispetto di una fascia pari a tre metri, dunque in riduzione significativa dell’area edificanda, si è richiesto espressa giustificazione della proiezione economica in aumento approvata. Gli interrogati daranno risposta nei modi e termini di legge”.